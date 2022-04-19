Роман Сафиуллин вышел во 2-й круг в Белграде, выиграв 2-й сет 6:0, и сразится с Хачановым
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151-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в матче первого круга турнира в Белграде (Сербия). Соперником Сафиуллина был представитель Швеции Микаэль Имер. Российский спортсмен обыграл Имера со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.
Сафиуллин ни разу не подал навылет и совершил три двойные ошибки. Российский спортсмен реализовал пять брейк-пойнтов из 12 (процент реализации составил 42%). На счету его соперника один эйс и четыре ошибки на подаче, при этом он реализовал лишь один брейк-пойнт из четырёх (25%).
Во втором круге Сафиуллин сыграет с другим россиянином Кареном Хачановым, освобождённым от первого круга.
Белград. 1-й круг
19 апреля 2022, вторник. 13:45 МСК
98
Микаэль Имер
М. Имер
Окончен
0 : 2
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151
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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