Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин вышел во 2-й круг в Белграде, выиграв 2-й сет 6:0, и сразится с Хачановым

Роман Сафиуллин вышел во 2-й круг в Белграде, выиграв 2-й сет 6:0, и сразится с Хачановым
Комментарии

151-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в матче первого круга турнира в Белграде (Сербия). Соперником Сафиуллина был представитель Швеции Микаэль Имер. Российский спортсмен обыграл Имера со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Сафиуллин ни разу не подал навылет и совершил три двойные ошибки. Российский спортсмен реализовал пять брейк-пойнтов из 12 (процент реализации составил 42%). На счету его соперника один эйс и четыре ошибки на подаче, при этом он реализовал лишь один брейк-пойнт из четырёх (25%).

Во втором круге Сафиуллин сыграет с другим россиянином Кареном Хачановым, освобождённым от первого круга.

Турнирная сетка
Белград. 1-й круг
19 апреля 2022, вторник. 13:45 МСК
Микаэль Имер
98
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		0  
7 		6  
         
Роман Сафиуллин
151
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Роджер Федерер показал, как готовится к возвращению в тур:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022