Роман Сафиуллин вышел во 2-й круг в Белграде, выиграв 2-й сет 6:0, и сразится с Хачановым

151-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в матче первого круга турнира в Белграде (Сербия). Соперником Сафиуллина был представитель Швеции Микаэль Имер. Российский спортсмен обыграл Имера со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Сафиуллин ни разу не подал навылет и совершил три двойные ошибки. Российский спортсмен реализовал пять брейк-пойнтов из 12 (процент реализации составил 42%). На счету его соперника один эйс и четыре ошибки на подаче, при этом он реализовал лишь один брейк-пойнт из четырёх (25%).

Во втором круге Сафиуллин сыграет с другим россиянином Кареном Хачановым, освобождённым от первого круга.

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