Чемпион ОИ Марк Россе: хочется, чтобы последний сезон Федерера получился полным

Олимпийский чемпион 1992 года в мужском одиночном разряде швейцарский теннисист Марк Россе считает, что его соотечественник и бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер мог бы полностью отыграть сезон-2023.
«Я бы хотел, чтобы последний сезон Роджера Федерера получился законченным. Не знаю, насколько это возможно, но было бы здорово.
Сейчас Роджер тяжело работает, чтобы восстановиться после очередной операции на колене, что в его возрасте — непростое испытание. Насколько я понимаю, главным во всей этой ситуации остаётся самочувствие Роджера. Какое бы решение он ни принял, я буду рад за него», – приводит слова Россе Tennis World USA.
Ранее о своём отношении к Федереру высказался финалист «Мастерса» в Монте-Карло испанец Алехандро Давидович-Фокина.
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