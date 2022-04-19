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Чемпион ОИ Марк Россе: хочется, чтобы последний сезон Федерера получился полным

Чемпион ОИ Марк Россе: хочется, чтобы последний сезон Федерера получился полным
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Олимпийский чемпион 1992 года в мужском одиночном разряде швейцарский теннисист Марк Россе считает, что его соотечественник и бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер мог бы полностью отыграть сезон-2023.

«Я бы хотел, чтобы последний сезон Роджера Федерера получился законченным. Не знаю, насколько это возможно, но было бы здорово.

Сейчас Роджер тяжело работает, чтобы восстановиться после очередной операции на колене, что в его возрасте — непростое испытание. Насколько я понимаю, главным во всей этой ситуации остаётся самочувствие Роджера. Какое бы решение он ни принял, я буду рад за него», – приводит слова Россе Tennis World USA.

Ранее о своём отношении к Федереру высказался финалист «Мастерса» в Монте-Карло испанец Алехандро Давидович-Фокина.

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