Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, с кем Новак Джокович сразится на старте турнира в Белграде

Стало известно, с кем Новак Джокович сразится на старте турнира в Белграде
Комментарии

Определился соперник 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича во втором круге турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

Им стал 50-й номер рейтинга, его соотечественник Ласло Джере. На старте турнира Джере обыграл ещё одного серба, Хамада Меджедовича (WC), со счётом 6:4, 7:5. Встреча продлилась 1 час 32 минуты. Джере два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

Соревнования в Белграде пройдут с 18 по 24 апреля, их призовой фонд составил € 534 555. В 2021 году город провёл сразу два турнира, Джокович участвовал в обоих. Первые соревнования выиграл итальянец Маттео Берреттини (Новак проиграл россиянину Аслану Карацеву в полуфинале), вторые – Джокович.

Белград. 1-й круг
19 апреля 2022, вторник. 12:10 МСК
Хамад Меджедович
473
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Ласло Джере
50
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022