Стало известно, с кем Новак Джокович сразится на старте турнира в Белграде

Определился соперник 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича во втором круге турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).
Им стал 50-й номер рейтинга, его соотечественник Ласло Джере. На старте турнира Джере обыграл ещё одного серба, Хамада Меджедовича (WC), со счётом 6:4, 7:5. Встреча продлилась 1 час 32 минуты. Джере два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.
Соревнования в Белграде пройдут с 18 по 24 апреля, их призовой фонд составил € 534 555. В 2021 году город провёл сразу два турнира, Джокович участвовал в обоих. Первые соревнования выиграл итальянец Маттео Берреттини (Новак проиграл россиянину Аслану Карацеву в полуфинале), вторые – Джокович.
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