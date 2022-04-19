Янник Синнер представил собственный логотип. Он напоминает лиса

12-я ракетка мира 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер представил собственный логотип.

В нём скрыты его инициалы – J и S. Треугольник справа символизирует углы теннисного корта. В целом лого имеет очертания лиса – поскольку в детстве у Синнера было прозвище «Лис». А уши лиса символизируют горы, где Синнер провёл детство и катался на горных лыжах.

Фото: из личного архива Янника Синнера

Синнер – чемпион пяти турниров на уровне ATP, дважды выходил в четвертьфиналы турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» – 2020 и Открытый чемпионат Австралии – 2022). Янник с 13 лет тренировался у известного итальянского специалиста, экс-наставника Марии Шараповой Рикардо Пьятти. По ходу текущего сезона Синнер и Пьятти расстались.

Ранее Синнер дошёл до четвертьфинала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), где уступил третьей ракетке мира немцу Александру Звереву со счётом 7:5, 3:6, 6:7 (5:7).