Видео: счастливая Мария Шарапова радуется поздравлениям с днём рождения на Бали

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях солнечное видео с пляжа на Бали. Сегодня, 19 апреля, титулованной спортсменке исполнилось 35 лет.
«Проснуться в раю и получить столько прекрасных сообщений на день рождения… Спасибооо», — подписала видео Мария.
Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также Мария — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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