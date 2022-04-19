Видео: счастливая Мария Шарапова радуется поздравлениям с днём рождения на Бали

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях солнечное видео с пляжа на Бали. Сегодня, 19 апреля, титулованной спортсменке исполнилось 35 лет.

«Проснуться в раю и получить столько прекрасных сообщений на день рождения… Спасибооо», — подписала видео Мария.

Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также Мария — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.