Серена Уильямс: теперь я играю только для себя. Буду соревноваться когда и где захочу

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, как изменилось её отношение к теннису.
«Возвращение на корт делает меня счастливой, потому что я столько лет отдавалась теннису и мне нравилось это делать, но теперь я играю только для себя. Я буду соревноваться когда и где захочу, мне не обязательно появляться везде. Теперь я наслаждаюсь теннисом по-другому», — приводит слова Серены Insider.
Последний титул на турнире «Большого шлема» Серена завоевала в 2017 году. Она обыграла свою сестру Винус со счётом 6:4, 6:4 в финале Открытого чемпионата Австралии. Отметим, что в том же году Серена впервые стала мамой. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года. Тогда она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдона. Американская теннисистка не смогла закончить матч из-за травмы.
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