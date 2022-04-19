Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Физиотерапевт Даниила Медведева назвал сильнейшее качество подопечного

Физиотерапевт Даниила Медведева назвал сильнейшее качество подопечного
Комментарии

Эрик Эрнандес, тренер-физиотерапевт чемпиона US Open – 2021, второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, рассказал, в чём его подопечный удивительно хорош. Медведев сотрудничает с Эрнандесом с 2014 года.

«Я как специалист сосредоточиваюсь на ногах и их движении, так как считаю это самым важным. Нелегко привести в пример кого-то, кто передвигается по корту лучше Даниила Медведева. Кто-то вроде Рафаэля Надаля тоже великолепен. Он легенда спорта и может фантастически двигаться, несмотря на возраст», — приводит слова Эрнандеса We Love Tennis.

Даниил продолжает восстанавливаться после операции по удалению грыжи. Он пропустил грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), а также снялся с турниров в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).

«Хочу видеть в своей ложе только тех, с кем я работаю». Кто стоит за успехами Медведева «Хочу видеть в своей ложе только тех, с кем я работаю». Кто стоит за успехами Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022