Физиотерапевт Даниила Медведева назвал сильнейшее качество подопечного

Эрик Эрнандес, тренер-физиотерапевт чемпиона US Open – 2021, второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, рассказал, в чём его подопечный удивительно хорош. Медведев сотрудничает с Эрнандесом с 2014 года.

«Я как специалист сосредоточиваюсь на ногах и их движении, так как считаю это самым важным. Нелегко привести в пример кого-то, кто передвигается по корту лучше Даниила Медведева. Кто-то вроде Рафаэля Надаля тоже великолепен. Он легенда спорта и может фантастически двигаться, несмотря на возраст», — приводит слова Эрнандеса We Love Tennis.

Даниил продолжает восстанавливаться после операции по удалению грыжи. Он пропустил грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), а также снялся с турниров в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).