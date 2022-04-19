Рафаэль Надаль планирует сыграть на «Мастерсе» в Мадриде

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля, ответил, сыграет ли племянник на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соревнования пройдут с 1 по 8 мая.

«Я думаю, да. Он сказал мне, что планирует сыграть в Мадриде. У него есть 15 дней, чтобы понаблюдать, всё ли идёт по плану и сможет ли он действительно прийти в форму. В противном случае это осложнит подготовку к «Ролан Гаррос», который является его главной целью», — приводит слова Тони We Love Tennis.

В конце марта врачи диагностировали у Надаля стрессовую трещину в рёберной дуге. По их прогнозам, на восстановление Рафаэлю понадобится от четырёх до шести недель. Травму испанец получил на турнире в Индиан-Уэллсе (США), где в полуфинале уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 6:7 (5:7).