Рафаэль Надаль планирует сыграть на «Мастерсе» в Мадриде

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля, ответил, сыграет ли племянник на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соревнования пройдут с 1 по 8 мая.
«Я думаю, да. Он сказал мне, что планирует сыграть в Мадриде. У него есть 15 дней, чтобы понаблюдать, всё ли идёт по плану и сможет ли он действительно прийти в форму. В противном случае это осложнит подготовку к «Ролан Гаррос», который является его главной целью», — приводит слова Тони We Love Tennis.
В конце марта врачи диагностировали у Надаля стрессовую трещину в рёберной дуге. По их прогнозам, на восстановление Рафаэлю понадобится от четырёх до шести недель. Травму испанец получил на турнире в Индиан-Уэллсе (США), где в полуфинале уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 6:7 (5:7).
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