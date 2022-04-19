Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль планирует сыграть на «Мастерсе» в Мадриде

Рафаэль Надаль планирует сыграть на «Мастерсе» в Мадриде
Комментарии

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля, ответил, сыграет ли племянник на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соревнования пройдут с 1 по 8 мая.

«Я думаю, да. Он сказал мне, что планирует сыграть в Мадриде. У него есть 15 дней, чтобы понаблюдать, всё ли идёт по плану и сможет ли он действительно прийти в форму. В противном случае это осложнит подготовку к «Ролан Гаррос», который является его главной целью», — приводит слова Тони We Love Tennis.

В конце марта врачи диагностировали у Надаля стрессовую трещину в рёберной дуге. По их прогнозам, на восстановление Рафаэлю понадобится от четырёх до шести недель. Травму испанец получил на турнире в Индиан-Уэллсе (США), где в полуфинале уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

«Когда дышал, чувствовал боль». Рафаэль Надаль впервые проиграл в этом сезоне «Когда дышал, чувствовал боль». Рафаэль Надаль впервые проиграл в этом сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022