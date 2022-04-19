Стало известно, с кем Кудерметова сразится за выход в 1/4 финала турнира в Стамбуле

29-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова узнала, с кем сразится за выход в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), который завершится 24 апреля.

Во втором круге Кудерметова (3) сыграет с представительницей Румынии Аной Богдан (Q). На старте соревнований Богдан обыграла хорватку Ану Конюх со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Богдан ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. На счету Конюх — пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Призовой фонд грунтового турнира в Стамбуле составил $ 239 477. Его действующей чемпионкой является румынка Сорана Кырстя.