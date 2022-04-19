Феликс Оже-Альяссим: Тони Надаль не хочет, чтобы я играл на грунте как Рафа

Девятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим оценил сотрудничество с дядей и бывшим тренером Рафаэля Надаля Тони Надалем.

Под руководством Тони Оже-Альяссим завоевал первый в карьере титул на уровне ATP, выиграв турнир в Роттердаме (Нидерланды).

«Конечно, мне очень помог Тони Надаль, мы вместе уже больше года, дела идут хорошо. Бывают хорошие недели, бывают плохие – в конце концов, мы отлично работаем и движемся в правильном направлении.

Я не Рафа, у нас абсолютно разный набор качеств, тяжело будет повторить его достижения в карьере, и особенно на грунте. Я лучше играю на харде, неплохо – на траве. Тони приспосабливается к игроку, с которым он работает, он не хочет, чтобы я играл на грунте как Надаль. Думаю, это было бы большой ошибкой, но он отлично разбирается в теннисе и знает много секретов, поэтому может мне помочь», — приводит слова Оже-Альяссима Eurosport.es.