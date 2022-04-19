Стефанос Циципас: «Большой тройки» больше не существует

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о «Большой тройке» — швейцарце Роджере Федерере, испанце Рафаэле Надале и сербе Новаке Джоковиче.

«Большой тройки» больше не существует, потому что они не занимают первые три места в рейтинге. Федерер уже очень давно не играл, но Надаль и Джокович ещё в числе лучших», — приводит слова Циципаса Marca.

На прошлой неделе Циципас защитил звание чемпиона турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В финале он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Он стал всего пятым действующим игроком, добившимся этого достижения. Ранее два года подряд на одних и тех же турнирах серии побеждали только Федерер, Надаль, Джокович и британец Энди Маррей.