Стефанос Циципас: «Большой тройки» больше не существует
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о «Большой тройке» — швейцарце Роджере Федерере, испанце Рафаэле Надале и сербе Новаке Джоковиче.
«Большой тройки» больше не существует, потому что они не занимают первые три места в рейтинге. Федерер уже очень давно не играл, но Надаль и Джокович ещё в числе лучших», — приводит слова Циципаса Marca.
На прошлой неделе Циципас защитил звание чемпиона турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В финале он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Он стал всего пятым действующим игроком, добившимся этого достижения. Ранее два года подряд на одних и тех же турнирах серии побеждали только Федерер, Надаль, Джокович и британец Энди Маррей.
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