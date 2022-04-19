Серена Уильямс вышла на импровизированный матч с 4-летней дочерью, но отказалась подавать
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях забавное видео с дочкой Олимпией.
По сюжету Серена готовится к подаче, после чего камера резко переходит на другую половину корта, где с ракеткой и в той же форме стоит четырёхлетняя Олимпия. «Серьёзно?» — говорит Серена и уходит с корта.
«Иногда она моя мини-версия», — подписала видео Серена.
На публикацию отреагировала датская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, победительница одного турнира «Большого шлема» Каролина Возняцки. «Ха-ха, как же мило!» — написала Возняцки. «Отказываюсь верить, что Олимпия пропустила такой удар», — написал в комментариях к видео муж Серены бизнесмен Алексис Оганян.
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