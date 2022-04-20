Дарья Касаткина отыгралась с 0:4 в первом сете и победила Кори Гауфф в Штутгарте

26-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В матче первого круга Касаткина обыграла 16-й номер рейтинга американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2. Отметим, что по ходу первого сета Дарья проигрывала по геймам со счётом 0:4, но сумела переломить ход игры и взять партию.
Встреча продлилась 1 час 20 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Гауфф — два эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
За место в четвертьфинале Касаткина сразится с представительницей Туниса Онс Жабер (7).
Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.
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