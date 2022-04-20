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Возлюбленный Марии Шараповой одним смайлом отреагировал на пост о её беременности

Возлюбленный Марии Шараповой одним смайлом отреагировал на пост о её беременности
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Британский бизнесмен Александр Гилкс, возлюбленный пятикратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, российской теннисистки Марии Шараповой отреагировал на пост спортсменки, в котором та сообщила о своей беременности. Гилкс оставил в комментариях эмодзи с изображением влюблённого лица.

Ранее Мария Шарапова опубликовала фото на пляже, на котором заметен увеличившийся живот. «Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива марии шараповой

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о помолвке Шараповой с британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства, Александром Гилксом.

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