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Стефанос Циципас высказался об отсутствии Рафаэля Надаля на турнире в Барселоне

Стефанос Циципас высказался об отсутствии Рафаэля Надаля на турнире в Барселоне
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал то, что на турнире в Барселоне (Испания), который проходит на этой неделе, не будет 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, который продолжает восстанавливаться после травмы.

«Я в порядке и рад принять участие в турнире. Я доволен своим теннисом, и тут есть серьёзные соперники, хоть и нет Рафаэля Надаля. Отсутствие Надаля ещё не значит, что это не классный турнир.

Я не испытываю давления, связанного с необходимостью побеждать. Есть игроки — в том числе и я, — которые могут выиграть турнир. Мы адаптировались к игре на этом покрытии [грунте]», — приводит слова Циципаса Tennis World USA, ссылаясь на We Love Tennis.

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