Новак Джокович рассказал, кого считает истинными героями

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, какие люди для него являются истинными героями. Он обратился к паралимпийской сборной Сербии.

«Вы истинные герои, которые вдохновляют нас. Спасибо вам за то, что показываете нам: несмотря на тяжёлые обстоятельства, всегда есть способ преуспеть и быть счастливым. Горжусь, что паралимпийская сборная Сербии посетила Serbia Open», — написал Джокович в своих соцсетях.

Фото: из личного архива новака джоковича

Соревнования в Белграде пройдут с 18 по 24 апреля, их призовой фонд составил € 534 555. В 2021 году город провёл сразу два турнира, Джокович участвовал в обоих. Первые соревнования выиграл итальянец Маттео Берреттини (Новак проиграл россиянину Аслану Карацеву в полуфинале), вторые – Джокович.

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