New York Times: белорусских теннисистов также решили отстранить от Уимблдона

Организаторы Уимблдона решили отстранить от турнира не только российских, но и белорусских теннисистов. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на источник. Ранее сообщалось, что организаторы решили отстранить от турнира вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева и других российских игроков.
Напомним, россияне и белорусы могут выступать в турнирах, проводимых под эгидой ATP и WTA, но только в нейтральном статусе. Белоруска Арина Соболенко является четвёртой ракеткой мира. В 2021 году она дошла до полуфинала Уимблдона в женском одиночном разряде. Её соотечественница Виктория Азаренко, бывшая ракетка мира, в настоящий момент располагается на 18-м месте в рейтинге WTA.
Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
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