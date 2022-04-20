Елена Веснина обратилась к Марии Шараповой, которая сообщила о беременности

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина обратилась к пятикратной победительнице турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, россиянке Марии Шараповой. Ранее 35-летняя Шарапова сообщила о беременности в своих соцсетях.
«О боже! Поздравляю! Так рада за тебя!» — написала Веснина в комментариях к соответствующему посту Шараповой.
Напомним, в декабре 2020 года стало известно о помолвке Шараповой с британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства, Александром Гилксом. Российская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
Какие же милашки! Красавицы теннисистки в детстве и сейчас:
- 20 апреля 2022
-
10:40
-
10:11
-
10:00
-
09:35
-
09:17
-
07:52
-
07:35
-
02:51
-
01:01
-
00:44
- 19 апреля 2022
-
23:51
-
23:19
-
23:11
-
22:32
-
21:45
-
21:15
-
20:45
-
19:48
-
19:37
-
18:58
-
18:43
-
18:34
-
17:58
-
17:42
-
17:19
-
16:59
-
16:01
-
15:23
-
14:34
-
14:09
-
13:51
-
11:27
-
10:31
-
10:11
-
09:18