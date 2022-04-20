Елена Веснина обратилась к Марии Шараповой, которая сообщила о беременности

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина обратилась к пятикратной победительнице турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, россиянке Марии Шараповой. Ранее 35-летняя Шарапова сообщила о беременности в своих соцсетях.

«О боже! Поздравляю! Так рада за тебя!» — написала Веснина в комментариях к соответствующему посту Шараповой.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о помолвке Шараповой с британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства, Александром Гилксом. Российская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

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