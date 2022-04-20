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Собкин призвал не драматизировать ситуацию с возможным отстранением россиян от Уимблдона

Собкин призвал не драматизировать ситуацию с возможным отстранением россиян от Уимблдона
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Заслуженный тренер России Борис Собкин отреагировал на информацию о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов решили отстранить от Уимблдона.

«Конечно, пропуск такого крупного турнира, как Уимблдон, влияет. Это большой турнир, где разыгрывается большое количество очков.

Понятно, что все турниры «Большого шлема» — это праздник и были им всегда. К сожалению, сейчас такая ситуация, что наших теннисистов могут не допустить. Мы все живём и работаем в рамках тех возможностей, которые имеем. Поэтому я бы призвал не драматизировать. Это неприятная ситуация, но я бы не драматизировал сюжет», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

И даже приказ не нужен. Теннисистов из России не пустят на Уимблдон? И даже приказ не нужен. Теннисистов из России не пустят на Уимблдон?

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