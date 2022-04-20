Собкин: в матче с Хачановым Сафиуллин может прыгнуть выше головы — Роме терять нечего

Заслуженный тренер России Борис Собкин рассказал об ожиданиях от матча второго круга на турнире в Белграде, где россияне Карен Хачанов и Роман Сафиуллин сразятся друг с другом. Матч состоится сегодня, 20 апреля.

«В матче Сафиуллина и Хачанова могут быть разные развития сюжета, но для Карена это будет непростой матч, причём чисто в психологическом плане. Со своими играть вообще тяжело, а тем более когда соперник играет хорошо.

Мы все знаем, что Рома может играть очень хорошо. У Ромы есть целый ряд проблем, которые не позволяют делать это постоянно. Однако для него чем выше класс соперника, тем он играет лучше. С игроками типа Хачанова Сафиуллин может прыгнуть выше головы, и Карен это понимает. Роме терять нечего. Он любит играть с игроками выше себя по уровню», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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