Собкин: в матче с Хачановым Сафиуллин может прыгнуть выше головы — Роме терять нечего

Заслуженный тренер России Борис Собкин рассказал об ожиданиях от матча второго круга на турнире в Белграде, где россияне Карен Хачанов и Роман Сафиуллин сразятся друг с другом. Матч состоится сегодня, 20 апреля.
«В матче Сафиуллина и Хачанова могут быть разные развития сюжета, но для Карена это будет непростой матч, причём чисто в психологическом плане. Со своими играть вообще тяжело, а тем более когда соперник играет хорошо.
Мы все знаем, что Рома может играть очень хорошо. У Ромы есть целый ряд проблем, которые не позволяют делать это постоянно. Однако для него чем выше класс соперника, тем он играет лучше. С игроками типа Хачанова Сафиуллин может прыгнуть выше головы, и Карен это понимает. Роме терять нечего. Он любит играть с игроками выше себя по уровню», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Какие же милашки! Красавицы теннисистки в детстве и сейчас:
- 20 апреля 2022
-
11:12
-
11:02
-
10:55
-
10:40
-
10:11
-
10:00
-
09:35
-
09:17
-
07:52
-
07:35
-
02:51
-
01:01
-
00:44
- 19 апреля 2022
-
23:51
-
23:19
-
23:11
-
22:32
-
21:45
-
21:15
-
20:45
-
19:48
-
19:37
-
18:58
-
18:43
-
18:34
-
17:58
-
17:42
-
17:19
-
16:59
-
16:01
-
15:23
-
14:34
-
14:09
-
13:51
-
11:27