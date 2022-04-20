Метревели — о возможном недопуске россиян на Уимблдон: хочется, чтобы играли сильнейшие

Известный советский теннисист Александр Метревели отреагировал на информацию о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов могут отстранить от Уимблдона.

«Уимблдон— крупный турнир. Не приняв в нём участие, россияне потеряют много очков. Но это же политика, а не спорт. Грустно, что такая ситуация. Не знаю, чем это закончится, но решение должно быть в середине мая. Хочется, чтобы в турнире принимали участие и играли сильнейшие теннисисты.

Повлияет ли это на рейтинг? Медведев сейчас восстанавливается, он и так не играет. Собирался ли он вообще там играть? Другие немного опустятся, но это всё можно наверстать при хорошей игре в дальнейшем», — сказал Метревели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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