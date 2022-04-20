Метревели — о возможном недопуске россиян на Уимблдон: хочется, чтобы играли сильнейшие

Известный советский теннисист Александр Метревели отреагировал на информацию о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов могут отстранить от Уимблдона.
«Уимблдон— крупный турнир. Не приняв в нём участие, россияне потеряют много очков. Но это же политика, а не спорт. Грустно, что такая ситуация. Не знаю, чем это закончится, но решение должно быть в середине мая. Хочется, чтобы в турнире принимали участие и играли сильнейшие теннисисты.
Повлияет ли это на рейтинг? Медведев сейчас восстанавливается, он и так не играет. Собирался ли он вообще там играть? Другие немного опустятся, но это всё можно наверстать при хорошей игре в дальнейшем», — сказал Метревели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Какие же милашки! Красавицы теннисистки в детстве и сейчас:
- 20 апреля 2022
-
12:41
-
12:32
-
12:04
-
11:37
-
11:18
-
11:12
-
11:02
-
10:55
-
10:40
-
10:11
-
10:00
-
09:35
-
09:17
-
07:52
-
07:35
-
02:51
-
01:01
-
00:44
- 19 апреля 2022
-
23:51
-
23:19
-
23:11
-
22:32
-
21:45
-
21:15
-
20:45
-
19:48
-
19:37
-
18:58
-
18:43
-
18:34
-
17:58
-
17:42
-
17:19
-
16:59
-
16:01