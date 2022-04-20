Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию о возможном отстранении россиян от Уимблдона

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов могут отстранить от Уимблдона.

«Мы ничего не можем поделать. Считаю это решение неправильным, но тут ничего не изменить: хозяин — барин. Федерация тенниса всё, что могла, уже предприняла.

Я не хочу говорить на эту тему. Всё, что я скажу, пойдёт против спортсменов. От моих слов спортсменам только хуже. Мы работаем над данной ситуацией, это всё, что я могу сказать», — приводит слова Тарпищева «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона решили отстранить от турнира не только российских, но и белорусских теннисистов.

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