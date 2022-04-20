17 россиян и белорусов из топ-100 пропустят Уимблдон в случае отстранения

17 представителей России и Беларуси из топ-100 рейтингов ATP и WTA, выступающих в мужском и женском одиночном разрядах, пропустят Уимблдон 2022 года, если организаторы решат отстранить их от турнира. Ранее сообщалось, что соответствующее решение уже принято, но не объявлено.

Вот полный список российских и белорусских игроков из топ-100 рейтингов ATP и WTA, которые не сыграют на турнире в случае отстранения:

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 2-е место в рейтинге ATP)

Андрей Рублёв (Россия, 8)

Карен Хачанов (Россия, 26)

Аслан Карацев (Россия, 30)

Илья Ивашко (Беларусь, 44)

Женщины

Арина Соболенко (Беларусь, 4-е место в рейтинге WTA)

Анастасия Павлюченкова (Россия, 15)

Виктория Азаренко (Беларусь, 18)

Дарья Касаткина (Россия, 26)

Вероника Кудерметова (Россия, 29)

Людмила Самсонова (Россия, 31)

Екатерина Александрова (Россия, 39)

Александра Соснович (Беларусь, 50)

Варвара Грачёва (Россия, 73)

Анна Калинская (Россия, 75)

Камилла Рахимова (Россия, 95)

Вера Звонарёва (Россия, 100)

Какие же милашки! Красавицы теннисистки в детстве и сейчас: