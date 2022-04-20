Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

The Times: российские теннисисты могут пропустить ещё несколько британских турниров

The Times: российские теннисисты могут пропустить ещё несколько британских турниров
Комментарии

Как сообщает издание The Times, Ассоциация лаун-тенниса (орган, ответственный за проведение теннисных турниров на территории Великобритании. – Прим. «Чемпионата») поддержала решение руководства Уимблдона отстранить от соревнований российских и белорусских спортсменов.

Что, в свою очередь, может привести к пропуску для них нескольких турниров: Чемпионата королевского клуба (Queen’s Club Championships), проводящегося в начале лета в Лондоне, Международного турнира в Истборне (Eastbourne International), а также турниров WTA в Ноттингеме и Бирмингеме.

«Мы рассуждаем и с общественной точки зрения, и с практической точки зрения. Думаю, что нам необходимо согласование (с Уимблдонским клубом). Это крайне важно», – приводит издание слова главы Ассоциации лаун-тенниса Скотта Ллойда.

Наших теннисистов отстраняют от Уимблдона! Решение может быть объявлено уже скоро. LIVE! Наших теннисистов отстраняют от Уимблдона! Решение может быть объявлено уже скоро. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022