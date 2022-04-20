The Times: российские теннисисты могут пропустить ещё несколько британских турниров

Как сообщает издание The Times, Ассоциация лаун-тенниса (орган, ответственный за проведение теннисных турниров на территории Великобритании. – Прим. «Чемпионата») поддержала решение руководства Уимблдона отстранить от соревнований российских и белорусских спортсменов.

Что, в свою очередь, может привести к пропуску для них нескольких турниров: Чемпионата королевского клуба (Queen’s Club Championships), проводящегося в начале лета в Лондоне, Международного турнира в Истборне (Eastbourne International), а также турниров WTA в Ноттингеме и Бирмингеме.

«Мы рассуждаем и с общественной точки зрения, и с практической точки зрения. Думаю, что нам необходимо согласование (с Уимблдонским клубом). Это крайне важно», – приводит издание слова главы Ассоциации лаун-тенниса Скотта Ллойда.