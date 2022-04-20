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Украинец Александр Долгополов поддержал возможное отстранение россиян от Уимблдона

Украинец Александр Долгополов поддержал возможное отстранение россиян от Уимблдона
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Четвертьфиналист Australian Open 2011 года, украинец Александр Долгополов отреагировал на информацию о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов могут отстранить от Уимблдона.

«По слухам, Уимблдон планирует поступить правильно, как уже сделали во многих других видах спорта, и показать пример правильных решений теннисному миру. Это надо остановить. И да, россияне несут ответственность за действия своей страны, армии и лидеров, которых они выбирают на протяжении 20 лет», — написал Долгополов в своём «твиттере».

Напомним, россияне и белорусы могут выступать в турнирах, проводимых под эгидой ATP и WTA, но только в нейтральном статусе.

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