Тим – о поражении от Миллмана: моя цель – быть в хорошей форме на «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение в первом круге грунтового турнира серии ATP-250 в Белграде (Сербия) с 33-летним австралийцем Джоном Миллманом (3:6, 6:3, 4:6).
«Я доволен тем, как боролся, оборонялся и передвигался по корту. Удары с бэкхенда был довольно хороши. Форхенд пока не работает, но я продолжу тренировочный процесс, чтобы это поправить.
Ожидания от моих выступлений пока невысокие, и в ближайшие три недели глобально ничего не изменится. Моя цель – быть в хорошей форме на «Ролан Гаррос», и поражение в Белграде ничего не меняет. Конечно, я расстроился, потому что хотел победить, но в то же время радуюсь, потому что была упорная борьба.
Конечно, есть вещи, которых пока не хватает, но это было ясно еще до матча с Миллманом», — цитирует Тима официальный сайт ATP.
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