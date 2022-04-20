Камельзон: Джокович может объединить топ-10 и бойкотировать Уимблдон из-за их решения

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на информацию о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов могут отстранить от Уимблдона.

«Уимблдон есть Уимблдон. Не удивлюсь такому же решению и на US Open. Данька Медведев мог и по здоровью пропустить этот турнир, а вот к американским турнирам он будет готов. Но мы в него верим, он здорово играет, номер один.

В топ-10 абсолютно разные люди. Теоретически они могут бойкотировать Уимблдон из-за такого решения. Джокович может их объединить и сподвигнуть на это решение, он сейчас герой номер один. Если Новак это сделает, будет великолепен, но всё-таки сомневаюсь, что он полезет в политику», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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