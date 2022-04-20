Даниил Медведев сыграет в Хертогенбосе. Это травяной турнир перед Уимблдоном

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выступит на травяном турнире в Хертогенбосе (Нидерланды). Турнир пройдёт с 4 по 12 июня.
«С нетерпением ожидаю возможности вернуться в Нидерланды и сыграть на турнире в Хертогенбосе. Мне нравится играть на траве в расслабленной атмосфере, которой славится Хертогенбос», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.
Напомним, в настоящее время Даниил Медведев продолжает восстанавливаться после операции по удалению грыжи. Пока неизвестно, успеет ли российский теннисист восстановиться к «Ролан Гаррос», проведение которого запланировано на период с 22 мая по 5 июня. Ранее сообщалось, что Медведева и других россиян могут отстранить от Уимблдона, который пройдёт в конце июня — начале июля.
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