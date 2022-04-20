Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев сыграет в Хертогенбосе. Это травяной турнир перед Уимблдоном

Даниил Медведев сыграет в Хертогенбосе. Это травяной турнир перед Уимблдоном
Комментарии

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выступит на травяном турнире в Хертогенбосе (Нидерланды). Турнир пройдёт с 4 по 12 июня.

«С нетерпением ожидаю возможности вернуться в Нидерланды и сыграть на турнире в Хертогенбосе. Мне нравится играть на траве в расслабленной атмосфере, которой славится Хертогенбос», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Напомним, в настоящее время Даниил Медведев продолжает восстанавливаться после операции по удалению грыжи. Пока неизвестно, успеет ли российский теннисист восстановиться к «Ролан Гаррос», проведение которого запланировано на период с 22 мая по 5 июня. Ранее сообщалось, что Медведева и других россиян могут отстранить от Уимблдона, который пройдёт в конце июня — начале июля.

«Пусть британцы отдадут Медведеву деньги!» Острая реакция на Уимблдон без россиян «Пусть британцы отдадут Медведеву деньги!» Острая реакция на Уимблдон без россиян

Какие же милашки! Красавицы теннисистки в детстве и сейчас:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022