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Анастасия Потапова победила 408-ю ракетку мира в Стамбуле и может сыграть с украинкой

Анастасия Потапова победила 408-ю ракетку мира в Стамбуле и может сыграть с украинкой
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Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 122-е место в рейтинге WTA, одержала победу в матче первого круга на турнире в Стамбуле (Турция). Её соперницей была представительница Чехии Никола Бартункова, занимающая 408-е место в мировой классификации. Потапова обыграла Бартункову со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Ни Потапова, ни Бартункова ни разу не подали навылет. Россиянка обошлась без двойных ошибок, а её соперница пять раз ошиблась на подаче. Анастастия реализовала шесть брейк-пойнтов из семи (86%), а Никола — два из двух.

Во втором круге Анастасия Потапова сыграет с победительницей противостояния Ангелина Калинина (Украина) — Петра Мартич (Хорватия)

Турнирная сетка
Стамбул. 1-й круг
20 апреля 2022, среда. 13:00 МСК
Никола Бартункова
408
Чехия
Никола Бартункова
Н. Бартункова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Анастасия Потапова
122
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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