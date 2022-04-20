Анастасия Потапова победила 408-ю ракетку мира в Стамбуле и может сыграть с украинкой

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 122-е место в рейтинге WTA, одержала победу в матче первого круга на турнире в Стамбуле (Турция). Её соперницей была представительница Чехии Никола Бартункова, занимающая 408-е место в мировой классификации. Потапова обыграла Бартункову со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Ни Потапова, ни Бартункова ни разу не подали навылет. Россиянка обошлась без двойных ошибок, а её соперница пять раз ошиблась на подаче. Анастастия реализовала шесть брейк-пойнтов из семи (86%), а Никола — два из двух.

Во втором круге Анастасия Потапова сыграет с победительницей противостояния Ангелина Калинина (Украина) — Петра Мартич (Хорватия)