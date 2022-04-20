«Сладкая жизнь». Роджер Федерер показал, как отдыхает в Венеции

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер выложил свежие фотографии в соцсетях. Спортсмен показал, как отдыхает в Венеции.

«Сладкая жизнь», — подписал он снимки.

Фото: из личного архива роджера федерера

Фото: из личного архива роджера федерера

Фото: из личного архива роджера федерера

Роджер Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за необходимости в операции на колене, это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец опустился за пределы топ-40 рейтинга ATP.

Ранее Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. При этом он снялся с Открытого чемпионата Франции. Примет ли Роджер участие в Уимблдоне, на данный момент неизвестно.

Какие же милашки! Красавицы теннисистки в детстве и сейчас: