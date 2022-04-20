Эрика Андреева получила приглашение на турнир в Мадриде

Пресс-служба теннисного турнира в Мадриде (Испания) опубликовала список спортсменов, получивших приглашение. В их число попала и россиянка Эрика Андреева (252). Напомним, соревнования пройдут с 28 апреля по 8 мая.



Мужчины, основная сетка:

Энди Маррей (Великобритания)

Карлос Химено (Испания)

Люка Пуй (Франция)

Джек Дрейпер (Великобритания)



Женщины, основная сетка:

Наоми Осака (Япония)

Линда Фрухвиртова (Чехия)

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)

Марта Костюк (Украина)

Чжэн Циньвэнь (Китай)



Мужчины, квалификация:

Алехандро Моро (Испания)

Даниэль Ринкон (Испания)

Даниэль Мерида (Испания)

Чзюнчэн Шан (Китай)



Женщины, квалификация:

Джессика Бузас (Испания)

Эрика Андреева (Россия)

Александра Эала (Филиппины)

Сиюй Ван (Китай)

Фиона Ферро (Франция)

Хейли Баптист (США)