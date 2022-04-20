Эрика Андреева получила приглашение на турнир в Мадриде

Пресс-служба теннисного турнира в Мадриде (Испания) опубликовала список спортсменов, получивших приглашение. В их число попала и россиянка Эрика Андреева (252). Напомним, соревнования пройдут с 28 апреля по 8 мая.
Мужчины, основная сетка:
Энди Маррей (Великобритания)
Карлос Химено (Испания)
Люка Пуй (Франция)
Джек Дрейпер (Великобритания)
Женщины, основная сетка:
Наоми Осака (Япония)
Линда Фрухвиртова (Чехия)
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
Марта Костюк (Украина)
Чжэн Циньвэнь (Китай)
Мужчины, квалификация:
Алехандро Моро (Испания)
Даниэль Ринкон (Испания)
Даниэль Мерида (Испания)
Чзюнчэн Шан (Китай)
Женщины, квалификация:
Джессика Бузас (Испания)
Эрика Андреева (Россия)
Александра Эала (Филиппины)
Сиюй Ван (Китай)
Фиона Ферро (Франция)
Хейли Баптист (США)
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