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Стали известны подробности возможного отстранения российских теннисистов от Уимблдона

Стали известны подробности возможного отстранения российских теннисистов от Уимблдона
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Стали известны подробности в отношении ситуации с возможным отстранением российских теннисистов от Уимблдона. Ранее сообщалось, что соответствующее решение уже принято, но ещё не объявлено.

Решающее слово имеет Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), ответственный за организацию Уимблдона. Если AELTC объявит об отстранении, ATP и WTA не смогут помешать этому.

«В теннисе, по сути, правят три организации: ITF, ATP, WTA. WTA настроена в данный момент к России наиболее агрессивно, ATP наиболее лояльно относится к российским спортсменам, мы ни разу не дали повода усомниться в том, что российские теннисисты могут принимать участие в турнирах. Если говорить о Уимблдонском турнире, то там при принятии решения выслушивают мнение всех трёх организаций. Сейчас единое мнение по участию россиян не выработано, но оно должно быть выработано, потому что не будет такого, что мужчины сыграют на Уимблдоне, а женщины – нет.

Но есть один момент: если в участии россиян откажет AELTC, ни одна из трёх организаций не сможет этому помешать. Всё в итоге решит AELTC, даже если это будет представлено в СМИ как-то иначе. ITF, WTA и ATP не станут перечить AELTC. На данный момент нам известно, что официальной позиции по участию россиян нет, мы ждём её так же, как и вы», — приводит слова источника в ATP в «РИА Новости Спорт».

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