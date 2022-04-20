Феликс Оже-Альяссим прошёл в третий круг турнира в Барселоне
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Завершился матч второго круга мужского турнира серии ATP-500 в Барселоне (Испания).
Девятая ракетка мира 21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим встретился с 24-летним испанцем Карлосом Табернером (94). Победу со счётом 6:1, 3:6, 6:4 одержал Оже-Альяссим. Продолжительность встречи составила 3 часа 13 минут.
Оже-Альяссим оформил семь подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. На счету Табернера – ноль эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 10.
В третьем раунде соревнований канадец встретится с 29-м номером мирового рейтинга французом Фрэнсисом Тиафо. Матч начнётся завтра, 21 апреля, в 11:00 по московскому времени.
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