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Первая ракетка мира Ига Свёнтек одержала разгромную победу в первом матче сезона на грунте

Первая ракетка мира Ига Свёнтек одержала разгромную победу в первом матче сезона на грунте
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек провела первый матч на грунтовом покрытии в текущем сезоне.

Свёнтек (1) стартовала на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга Ига обыграла представительницу Германии Еву Лис (Q) со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Свёнтек два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Лис — ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт (он был единственным).

Соперница Свёнтек в четвертьфинале определится позднее.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.

Штутгарт. 2-й круг
20 апреля 2022, среда. 16:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Ева Лис
342
Германия
Ева Лис
Е. Лис
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