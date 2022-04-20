Первая ракетка мира Ига Свёнтек одержала разгромную победу в первом матче сезона на грунте

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек провела первый матч на грунтовом покрытии в текущем сезоне.

Свёнтек (1) стартовала на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга Ига обыграла представительницу Германии Еву Лис (Q) со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Свёнтек два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Лис — ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт (он был единственным).

Соперница Свёнтек в четвертьфинале определится позднее.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.