Пэм Шрайвер рассказала об абьюзивных отношениях между тренерами и спортсменами в теннисе

Многократная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Пэм Шрайвер высказалась о проблеме романтических отношений между тренерами и атлетами в большом спорте.
«Краткая версия моей истории такова: у меня были травмирующие и неуместные отношения с моим тренером, начавшиеся, когда мне было 17, и продлившиеся немногим больше пяти лет. Я считаю этот вопрос важным, и его нужно вынести на обозрение.
Моя основная цель – дать понять, что эта проблема всё ещё существует. Нездоровые отношения с тренерами распространены в спорте. Мой же опыт связан исключительно с теннисом, и за четыре десятка лет я была свидетелем многих случаев. Каждый раз, когда я слышу об игроке, встречающимся со своим тренером, это вгоняет меня в тревогу.
От абьюзивных отношений с тренерами страдают не только девушки, но их большинство. Порой возраст партнёров примерно одинаковый, и это, казалось бы, даёт основание утверждать, что так решили два человека, но смешение личной и профессиональной жизни порождает всевозможные виды конфликтов.
Для любого спортсмена, который читает это, я хочу сказать, что разделение этих двух сфер не только улучшает ваше эмоциональное состояние, но и качественно сказывается на самой игре», – написала Шрайвер в рамках колонки издания The Telegraph.
- 20 апреля 2022
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