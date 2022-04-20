Пэм Шрайвер рассказала об абьюзивных отношениях между тренерами и спортсменами в теннисе

Многократная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Пэм Шрайвер высказалась о проблеме романтических отношений между тренерами и атлетами в большом спорте.

«Краткая версия моей истории такова: у меня были травмирующие и неуместные отношения с моим тренером, начавшиеся, когда мне было 17, и продлившиеся немногим больше пяти лет. Я считаю этот вопрос важным, и его нужно вынести на обозрение.

Моя основная цель – дать понять, что эта проблема всё ещё существует. Нездоровые отношения с тренерами распространены в спорте. Мой же опыт связан исключительно с теннисом, и за четыре десятка лет я была свидетелем многих случаев. Каждый раз, когда я слышу об игроке, встречающимся со своим тренером, это вгоняет меня в тревогу.

От абьюзивных отношений с тренерами страдают не только девушки, но их большинство. Порой возраст партнёров примерно одинаковый, и это, казалось бы, даёт основание утверждать, что так решили два человека, но смешение личной и профессиональной жизни порождает всевозможные виды конфликтов.

Для любого спортсмена, который читает это, я хочу сказать, что разделение этих двух сфер не только улучшает ваше эмоциональное состояние, но и качественно сказывается на самой игре», – написала Шрайвер в рамках колонки издания The Telegraph.