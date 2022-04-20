«Бесчеловечное решение». Губерниев — о недопуске российских теннисистов на Уимблдон
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.
«Это дискриминация по национальному признаку, не имеющая ничего общего ни с демократическими институтами, ни с правилами. Люди наказали наших теннисистов, замечательную британскую публику. Это абсолютная дискриминация. Наши теннисисты имеют большой вес. Это абсолютно не имеющее ничего общего с какими-то здравыми человеческими моментами решение. Я не знаю, что будет дальше. Я знаю, что это абсолютно бесчеловечное решение», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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