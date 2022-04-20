Евгений Кафельников отреагировал на решение запретить россиянам участие в Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Я скажу лишь одну вещь! Очень надеюсь, что большинство НЕДОВОЛЬНЫ ранее принятым решением! Если это действительно так, у нас есть шанс», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Отметим, что LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.