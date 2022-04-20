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Ольховский — о недопуске на Уимблдон: на месте россиян я бы не стал соваться на траву

Ольховский — о недопуске на Уимблдон: на месте россиян я бы не стал соваться на траву
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Надо ли выступать российским теннисистам на траве? Если есть турниры на альтернативных покрытиях, а они, по-моему, есть, то я бы вообще не стал соваться на траву.

У меня больше вопрос не к Уимблдону, а к ATP: как они собираются делать рейтинг, если это обязательный турнир, за который они считают очки? Если это частный клуб, у которого есть договорённость, что он проводит турнир под эгидой ATP и WTA… Я просто не знаю всех договорённостей, нужно вникать в суть вопроса. На мой взгляд, клуб не вправе решать, кого пускать, а кого нет. Страна может решить, но частный клуб — это недопустимо», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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