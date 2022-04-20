Ольховский — о недопуске на Уимблдон: на месте россиян я бы не стал соваться на траву

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.
«Надо ли выступать российским теннисистам на траве? Если есть турниры на альтернативных покрытиях, а они, по-моему, есть, то я бы вообще не стал соваться на траву.
У меня больше вопрос не к Уимблдону, а к ATP: как они собираются делать рейтинг, если это обязательный турнир, за который они считают очки? Если это частный клуб, у которого есть договорённость, что он проводит турнир под эгидой ATP и WTA… Я просто не знаю всех договорённостей, нужно вникать в суть вопроса. На мой взгляд, клуб не вправе решать, кого пускать, а кого нет. Страна может решить, но частный клуб — это недопустимо», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 20 апреля 2022
-
18:37
-
18:28
-
18:18
-
18:12
-
18:06
-
17:37
-
17:27
-
17:22
-
17:22
-
16:22
-
16:15
-
15:49
-
15:31
-
14:51
-
14:13
-
14:04
-
14:02
-
13:44
-
13:35
-
13:02
-
13:00
-
12:49
-
12:41
-
12:32
-
12:04
-
11:37
-
11:18
-
11:12
-
11:02
-
10:55
-
10:40
-
10:11
-
10:00
-
09:35
-
09:17