Собкин рассказал, нужно ли российским теннисистам участвовать в турнирах на траве

Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.
«Если людям комфортно играть на траве, они реально могут сыграть три турнира: два ATP-500 и один ATP-250. Другое дело, если кому-то специально нужно к ним готовиться, нужно провести сборы и подготовиться к следующей части сезона. Тут индивидуально. Михаил Южный хорошо играл на траве. В этой ситуации он бы сыграл три турнира, а на время Уимблдона взял бы перерыв. Всем было понятно, что решение об отстранении будет принято. Как перестраивать график? Как при травмах, например. Это реальный форс-мажор», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 20 апреля 2022
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