Маррей сыграет на «Мастерсе» в Мадриде. Энди передумал полностью пропускать грунт
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей сыграет на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он уже получил уайлд-кард от организаторов.
Примечательно, что ранее Маррей заявлял, что полностью пропустит грунтовый сезон в 2022 году. Также, по информации журналиста The Times Стюарта Фрайзера, Энди может сыграть и на «Мастерсе» в Риме (Италия). При этом британец, скорее всего, не сыграет на «Ролан Гаррос», чтобы в полной мере подготовиться к травяному сезону и Уимблдону.
Соревнования в Мадриде пройдут с 1 по 8 мая, в Риме — с 8 по 15 мая.
Маррей не играл с 26 марта. Тогда во втором круге «Мастерса» в Майами (США) он уступил россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 2:6.
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