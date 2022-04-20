Маррей сыграет на «Мастерсе» в Мадриде. Энди передумал полностью пропускать грунт

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей сыграет на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Он уже получил уайлд-кард от организаторов.

Примечательно, что ранее Маррей заявлял, что полностью пропустит грунтовый сезон в 2022 году. Также, по информации журналиста The Times Стюарта Фрайзера, Энди может сыграть и на «Мастерсе» в Риме (Италия). При этом британец, скорее всего, не сыграет на «Ролан Гаррос», чтобы в полной мере подготовиться к травяному сезону и Уимблдону.

Соревнования в Мадриде пройдут с 1 по 8 мая, в Риме — с 8 по 15 мая.

Маррей не играл с 26 марта. Тогда во втором круге «Мастерса» в Майами (США) он уступил россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 2:6.