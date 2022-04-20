Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В ATP осудили решение запретить россиянам участвовать в Уимблдоне

В ATP осудили решение запретить россиянам участвовать в Уимблдоне
Комментарии

В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировали на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Наш вид спорта гордится тем, что работает на фундаментальных принципах справедливости, где игроки представлены в первую очередь как личности, которые борются за титулы на турнирах и места в рейтинге ATP. Мы считаем это одностороннее решение LTA и Уимблдона несправедливым, оно может создать разрушительный прецедент для тенниса. Дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP», — говорится в заявлении.

При этом в заявлении подчёркивается, что россияне и белорусы по-прежнему могут участвовать в турнирах ATP в нейтральном статусе.

Уимблдон без наших! Российских теннисистов официально отстранили от участия в турнире Уимблдон без наших! Российских теннисистов официально отстранили от участия в турнире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022