Эмма Радукану с разгромной победы стартовала на турнире в Штутгарте
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Чемпионка US Open – 2021, 12-я ракетка мира британка Эмма Радукану успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В матче первого круга Радукану (8) обыграла представительницу Австралии Сторм Сэндерс (Q) со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 7 минут. Радукану четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Сэндерс — ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного созданного.
Во втором раунде Радукану сразится с Тамарой Корпач (LL) из Германии.
Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.
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