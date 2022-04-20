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Эмма Радукану с разгромной победы стартовала на турнире в Штутгарте

Эмма Радукану с разгромной победы стартовала на турнире в Штутгарте
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Чемпионка US Open – 2021, 12-я ракетка мира британка Эмма Радукану успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга Радукану (8) обыграла представительницу Австралии Сторм Сэндерс (Q) со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 7 минут. Радукану четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Сэндерс — ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного созданного.

Во втором раунде Радукану сразится с Тамарой Корпач (LL) из Германии.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.

Штутгарт. 1-й круг
20 апреля 2022, среда. 18:10 МСК
Сторм Сэндерс
197
Австралия
Сторм Сэндерс
С. Сэндерс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Эмма Радукану
12
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Комментарии
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