Карлос Алькарас пробился в третий круг турнира в Барселоне

Чемпион «Мастерса» в Майами, 11-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас пробился в третий круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче второго раунда Алькарас (5) со счётом 6:1, 2:6, 6:2 обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Карлос один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету южнокорейца — ни одного эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал Алькарас сразится с соотечественником Хауме Мунаром (WC).

Призовой фонд соревнований в Барселоне составил €2 661 825. Действующим обладателем титула является Рафаэль Надаль. Он не сможет защитить титул, так как восстанавливается после стрессовой трещины в ребре.