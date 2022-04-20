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Карлос Алькарас пробился в третий круг турнира в Барселоне

Карлос Алькарас пробился в третий круг турнира в Барселоне
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Чемпион «Мастерса» в Майами, 11-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас пробился в третий круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче второго раунда Алькарас (5) со счётом 6:1, 2:6, 6:2 обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Карлос один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету южнокорейца — ни одного эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал Алькарас сразится с соотечественником Хауме Мунаром (WC).

Призовой фонд соревнований в Барселоне составил €2 661 825. Действующим обладателем титула является Рафаэль Надаль. Он не сможет защитить титул, так как восстанавливается после стрессовой трещины в ребре.

Барселона. 2-й круг
20 апреля 2022, среда. 17:55 МСК
Квон Сон У
71
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 2
6 		2 6
         
Карлос Алькарас
11
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
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