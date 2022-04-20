Невакцинированный Новак Джокович сможет сыграть на «Мастерсе» в Риме

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович сможет сыграть на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Соревнования пройдут с 8 по 15 мая.

Ранее стало известно, что с 1 мая правительство Италии отменит действие санитарных паспортов. В связи с этим невакцинированный Джокович сможет прилететь в Рим и соревноваться.

Информацию о том, что турнир готов принять Новака, также подтвердил Tennis.com президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги. «Правила участия игроков устанавливаются правительством и ATP», — отметил чиновник.

Джокович полностью пропустил серию турниров в Америке, в частности «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Новак не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам.