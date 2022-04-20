Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Невакцинированный Новак Джокович сможет сыграть на «Мастерсе» в Риме

Невакцинированный Новак Джокович сможет сыграть на «Мастерсе» в Риме
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович сможет сыграть на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Соревнования пройдут с 8 по 15 мая.

Ранее стало известно, что с 1 мая правительство Италии отменит действие санитарных паспортов. В связи с этим невакцинированный Джокович сможет прилететь в Рим и соревноваться.

Информацию о том, что турнир готов принять Новака, также подтвердил Tennis.com президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги. «Правила участия игроков устанавливаются правительством и ATP», — отметил чиновник.

Джокович полностью пропустил серию турниров в Америке, в частности «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Новак не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам.

Ходил в монастырь и жаловался президенту на АО. Где пропадал Джокович 3 месяца без тенниса Ходил в монастырь и жаловался президенту на АО. Где пропадал Джокович 3 месяца без тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022