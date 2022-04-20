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Миллман: лучше бы Уимблдон пожертвовал Украине всю свою прибыль, а не отстранял россиян

Миллман: лучше бы Уимблдон пожертвовал Украине всю свою прибыль, а не отстранял россиян
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Австралийский теннисист Джон Миллман критически высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Я чувствую, что Украине было бы лучше, если бы Уимблдон пожертвовал всю свою прибыль на её поддержку, вместо того чтобы запрещать там играть российским и белорусским теннисистам», — написал Миллман в своём «твиттере».

Отметим, что LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.

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