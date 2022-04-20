Кецманович — о решении Уимблдона: Медведев, Рублёв и другие не виноваты. Это несправедливо

38-я ракетка мира сербский теннисист Миомир Кецманович отреагировал на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

Ранее Кецманович (7) пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В матче второго круга Миомир обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

«Конечно, я осуждаю то, что сейчас происходит в мире, но не думаю, что Медведев, Рублёв и остальные игроки в этом виноваты. Я не думаю, что это справедливое решение», — сказал Кецманович на послематчевой пресс-конференции.

LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.