Шамиль Тарпищев резко высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Абсолютно несправедливое решение в отношении спортсменов. С каких пор страна дисквалифицирует спортсменов, и за что? В чём виноваты российские и белорусские спортсмены? Решение принято без мнения международных спортивных организаций, организаций, которые специализируются на теннисе. Будучи кем они принимают такое решение? Получается, страна (Великобритания) «наезжает» на наших спортсменов. С какой стати, мне это непонятно», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».