Шамиль Тарпищев резко высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона
Поделиться
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.
«Абсолютно несправедливое решение в отношении спортсменов. С каких пор страна дисквалифицирует спортсменов, и за что? В чём виноваты российские и белорусские спортсмены? Решение принято без мнения международных спортивных организаций, организаций, которые специализируются на теннисе. Будучи кем они принимают такое решение? Получается, страна (Великобритания) «наезжает» на наших спортсменов. С какой стати, мне это непонятно», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
20:53
-
20:30
-
20:16
-
20:06
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
18:57
-
18:48
-
18:37
-
18:28
-
18:18
-
18:12
-
18:06
-
17:37
-
17:27
-
17:22
-
17:22
-
16:22
-
16:15
-
15:49
-
15:31
-
14:51
-
14:13
-
14:04
-
14:02
-
13:44
-
13:35
-
13:02
-
13:00
-
12:49
-
12:41
-
12:32
-
12:04
-
11:37
Партнерский контент