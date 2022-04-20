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СМИ: британская королевская семья надавила на Уимблдон. Они опасаются победы Медведева

СМИ: британская королевская семья надавила на Уимблдон. Они опасаются победы Медведева
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Королевская семья Великобритании повлияла на решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в турнире в 2022 году, сообщает Daily Mail.

По информации издания, ключевой причиной решения стало то, что Уимблдон и окружение королевской семьи опасаются победы в соревнованиях второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева. Дело в том, что традиционно трофей победителю вручает один из членов королевской династии. Правительство предпочло исключить данную перспективу.

Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.

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