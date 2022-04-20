В WTA заявили, что «очень разочарованы» решением отстранить россиянок от Уимблдона

В WTA отреагировали на решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.
«Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и LTA о запрете отдельным спортсменам из России и Беларуси участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах в Великобритании. Как неоднократно заявляла WTA, отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию, нельзя препятствовать их участию в соревнованиях из-за того, откуда они родом, или из-за решений, принятых правительствами их стран. Дискриминация и решение сосредоточить такую дискриминацию на спортсменах, соревнующихся в одиночку, несправедливы и неоправданны», — говорится в заявлении WTA.
- 20 апреля 2022
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