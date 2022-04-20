Новак Джокович в тяжелейшей борьбе обыграл 50-ю ракетку мира на турнире в Белграде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал тяжелейшую победу на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия).
В матче второго круга Джокович (1) обыграл соотечественника Ласло Джере (50-я ракетка мира) со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Встреча продлилась 3 часа 24 минуты. Джокович три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 14. На счету Джере — пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.
В следующем раунде Джокович встретится с ещё одним сербом, Миомиром Кецмановичем (7).
Примечательно, что это первая победа серба на грунте в текущем сезоне. С первой попытки выиграть матч на данном покрытии в 2022 году Джоковичу не удалось — он уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине на старте турнира в Монте-Карло.
В 2021 году Белград провёл сразу два турнира, Джокович участвовал в обоих. Первые соревнования выиграл итальянец Маттео Берреттини (Новак проиграл россиянину Аслану Карацеву в полуфинале), вторые – Джокович.
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